So wird der Verkehr umgeleitet. (Grafik: PD)

Die Winterthurerstrasse in Hinwil wird saniert. (Archivbild: Mirjam Müller)

23’000 Fahrzeuge rollen im Durchschnitt täglich über die Winterthurerstrasse zum Betzholzkreisel oder in die Gegenrichtung. Die Strasse gehört zu den meistbefahrenen im ganzen Kanton. Nun muss sie saniert werden. Die Arbeiten werden 18 Monate lang dauern – und zu massivem Mehrverkehr im Hinwiler Ortszentrum führen. Über die Verkehrsführung und die konkreten Baupläne informierte das Kantonale Tiefbauamt am Dienstagabend in Hinwil.

Umgeleitet wird vor allem jener Verkehr, der vom Betzholzkreisel nach Pfäffikon und Fehraltorf rollt. Vom Kreisel herkommend wird er via Überlandstrasse ins Ortszentrum gehievt. Damit der Verkehr dort nicht kollabiert, wird eine temporäre Ampel installiert. Der LkW-Verkehr nach Pfäffikon und Fehraltorf wird durch die Wässeri nach Wetzikon geleitet und muss dort gezwungenermassen mitten durch die Stadt fahren.

Winterthurerstrasse beidseitig befahrbar

Im Hinwiler Ortszentrum landet zudem der von der Wässeri herkommende und in Richtung Pfäffikon einbiegende Verkehr: Das sogenannte «Öhrchen» wird gesperrt, man muss also geradeaus zum Spiralenkreisel fahren. Immerhin: Die Durchfahrtsachse, also die Winterthurerstrasse, bleibt dennoch beidseitig befahrbar. Dies allerdings nur zwei- und nicht vierspurig.

Laut Erhebungen des Tiefbauamtes sollen die beiden Spuren weiterhin Dreiviertel des bisherigen Verkehrs auffangen können. Lediglich ein Viertel würde also im Dorfzentrum landen – das sind allerdings immer noch fast 6000 Autos täglich mehr als bislang.

