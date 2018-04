In dieser Region an den S5-Geleisen wurde der Hund wohl gesichtet. (Foto: Googlemaps)

Ein kleiner weisser Hund mit schwarzen Flecken und einem schwarzen Gstältli. So beschreibt eine Wetzikerin in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Wetzike wänd ...» ein Tier, das sie am Samstag im Eck zwischen Medikon, Grüt und Bertschikon entdeckt hat. Ein anderer Wetziker hat den Hund ebenfalls gesehen und fügt an, das Tier treibe sich gerne auf den Geleisen herum und sei am Samstagmorgen gegen 11 Uhr fast vom Zug überfahren worden. Er habe den Streuner nicht einfangen können, er habe ihn zu spät gesehen. Er habe dann aber den Lokführer alarmiert, damit dieser abbremse. Der Hund sei dann jedoch schon wieder weg gewesen.

Auch in Hinwil war ein Hund unterwegs

Auf der Tiermeldezentrale sind bezüglich eines vermissten Tieres in der Region Wetzikon bislang keine Meldungen eingegangen. Allerdings könnte das Tier auch von Hinwil her kommen. Bereits am Freitag meldete jemand in der Facebook-Gruppe «Du bisch von Hinwil, wenn» einen hellen Yorkshire Terrier - also auch einen kleinen Hund -, der in der Umgebung der Brandstrasse herumlief. Dass es sich dabei jedoch um dasselbe kleine Hündchen handelt, ist unwahrscheinlich. Der Hinwiler Hund fand noch am selben Tag wieder nach Hause. Er sei entwischt, als sie die Türe geöffnet habe, schrieb die Besitzerin auf Facebook. Ein so kleines Hündchen übersehe man schnell mal.