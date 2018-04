So sieht die Verkehrsführung in den nächsten Monaten aus.

Am Bahnhof stehen zu den Stosszeiten in Hinwil Verkehrslotsen. (Grafiken: Juliana Mitreska)

Wer heute Morgen von der Ueberlandstrasse auf die Winterthurerstrasse abbiegen wollte, brauchte Geduld. Die Bauarbeiten im Bereich der Bahnunterführung bei der Winterthurerstrasse sind heute Morgen gestartet. Um halb acht Uhr morgens staute der Verkehr. Sowohl vom Betzholzkreisel in Richtung Hinwil, als auch von der Ueberlandstrasse in die Winterthurerstrasse wartete man länger.



Heute um halb acht Uhr wartete man auf der Ueberlandstrasse. (Screenshot Maps)

Der Verkehr staute sich hier bis zum Kreisel auf der Dürntnerstrasse zurück. Ein Autofahrer, der von Pfäffikon SZ zum Hinwiler Industriequartier Wässeri wollte, stand 20 Minuten auf der Ueberlandstrasse, bis er auf Höhe des Sporttrendshops abbiegen konnte. Ein anderer hatte mehr Glück und legte die 650 Meter innert neun Minuten zurück. Knapp eine Stunde später, der Berufsverkehr verflüchtigte sich langsam, war die Autokolonne aufgelöst.

Ampeln und Verkehrslotsen

Autos, die von Hinwil in Richtung Autobahn unterwegs waren, hatten hingegen fast freie Fahrt. Ob das mit dem heutigen Zürcher Sechseläuten zu tun hat, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Viele Firmen und Geschäfte haben heute zu und der Arbeitsverkehr in Richtung Zürich dürfte sich darum in Grenzen halten.

Im Bereich um die Baustelle stockt der Verkehr. Stand 11.15 Uhr. (Screenshot Google Maps)

Auch im Hinwiler Dorfzentrum war die Situation weniger dramatisch als erwartet. Trotz mehreren Verkehrslotsen die auf der Dürntnerstrasse auf Höhe Rütibach, Bahnhof und Bachtelstrasse eingesetzt wurden, lief der Verkehr flüssig.

Beim Gasthof Hirschen werden Ampeln eingesetzt. (Bild: Seraina Boner)

Auch die eingesetzten Lichtsignale beim Gasthof Hirschen führten zu keinen grösseren Rückstaus.Nach ungefähr 45 Sekunden wechselten die Ampeln von Rot auf Grün.