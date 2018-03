Die Boliden im Fokus: Ein Fan beobachtet Sebastian Vettels Ferrari an den Vorsaison-Tests in Barcelona. (Foto: Keystone)

Am Sonntag hat das Kaffeesatzlesen ein Ende: Wenn die Formel-1-Saison 2018 um 7.10 Uhr Schweizer Zeit mit dem GP von Australien in Melbourne eröffnet wird, wird klar, welches Team über den Winter am besten gearbeitet hat.

Bis dahin darf aber noch spekuliert werden: Gibt es für Sebastian Vettel und Ferrari nun einen Weg vorbei an Mercedes und Lewis Hamilton – oder feiern am Schluss doch wieder die Silberpfeile den Titel? Wer führt das umkämpfte Mittelfeld diesmal an? Und wie gross ist die Chance, dass das Hinwiler Sauber-Team (mehr zu Sauber hier) den letzten WM-Rang verlässt?