Es reichte nicht: Robine Schürmann verpasste über 400 m Hürden den Einzug in den Final. (Foto: Keystone)

Die Final-Hoffnungen von Robine Schürmann haben sich an der EM nicht erfüllt. Die Oberländerin belegte in der ersten von drei Halbfinal-Serien über 400 m Hürden den 4. Platz. Nur die ersten zwei Läuferinnen aber kamen direkt weiter. Und die Hinwilerin, die in 55,89 Sekunden gestoppt wurde, war auch keine der zwei Lucky-Loserinnen, die sich über die Zeit qualifzieren konnten.

Einzige Schweizerin im Final ist Lea Sprunger. Die Titelkandidatin gewann ihre Serie sicher.

Schürmann zeigte derweil einen ordentlichen Auftritt im Berliner Olympiastadion. Die 29-Jährige versuchte auf den letzten Metern alles, um zumindest die unmittelbar vor ihr laufende Belgierin Hanne Claes noch abfangen zu können. Jedoch ohne Erfolg.

«Hätte den Lauf des Lebens gebraucht»

Schürmann zeigte sich nach dem Rennen enttäuscht, aber gefasst. «Es war nicht das, was es hätte sein sollen», gab sie sich selbstkritisch. «Ich hätte den Lauf meines Lebens gebraucht, um weiter zu kommen. Das gelang mir nicht.»

Sie habe versucht, auf der zweiten Hälfte ihr Rennen nochmals neu zu lancieren, beschrieb Schürmann ihre Taktik. Das sei ihr allerdings nicht wie gewünscht gelungen. «Ich weiss, meine Form stimmt. Ich habe es einfach heute nicht auf die Bahn gebracht.»

Grosser Appetit nach grossem Leistungsschub

Nach einem Leistungssprung diese Saison war Schürmann mit grossen Erwartungen nach Berlin gereist. An ihren bereits dritten kontinentalen Meisterschaften wollte sie unbedingt erstmals zumindest in den Halbfinal vorstossen.

Ihre Pflichtaufgabe erfüllte Schürmann am Dienstag denn auch. Die Oberländerin gewann in den Vorläufen nicht nur ihre Serie souverän. Sie war zugleich auch die zweitschnellste aller Athletinnen in den Vorläufen.

Allenfalls kommt Schürmann noch in der 4x400-m-Staffel zum Einsatz. Der Vorlauf steht am Freitag auf dem Programm.