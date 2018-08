Verdiente Freude: Robine Schürmann nach ihrem Vorlauf-Sieg an der EM. (Foto: Keystone)

Verdiente Freude: Robine Schürmann nach ihrem Vorlauf-Sieg an der EM. (Foto: Keystone)

Alles im Griff: Robine Schürmann (links) lief in ihrer Serie von Anfang an der Spitze. (Foto: Keystone)

An ihren dritten Europameisterschaften hat sich Robine Schürmann über 400 m Hürden erstmals für den Halbfinal qualifiziert. Die Hinwilerin, die in der europäischen Bestenliste derzeit auf Platz 13 liegt und die direkte Halbfinalqualifikation nur knapp verpasst hatte, löste ihre Pflichtaufgabe in Berlin äusserst souverän.

Auf Bahn 8 laufend zog Schürmann vom Start weg ihr Tempo durch und zeigte ein sehr flüssiges Rennen. Die 29-Jährige touchierte zwar mit dem Knie die fünfte Hürde, liess sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und gewann ihre Serie schliesslich.

Ein Sieg für die Sicherheit

Der Sieg gibt ihr Sicherheit für den Halbfinal vom Mittwochabend, in dem neben Schürmann mit Lea Sprunger und Yasmin Giger zwei weitere Schweizerinnen stehen.

«Es ist natürlich ein tolles Gefühl, den Vorlauf zu gewinnen», sagte Schürmann. «Das gibt mir Sicherheit.»

Ganz zufrieden war die Oberländerin mit ihrem Auftritt zwar nicht. «Für den Anfang aber war es ganz okay.»

Hunger auf den Final

Schürmann hat nach zuletzt zwei enttäuschenden Jahren diese Saison einen grossen Sprung nach vorne gemacht. Das weckte ihren Hunger. Der Halbfinalvorstoss soll denn auch nur ein Zwischenschritt sein. Schürmann will in den Final vom Freitag.

Schürmanns Trainer Flavio Zberg glaubt an seinen Schützling. «Wenn es ihr gelingt, ihre Leistung voll abrufen zu können, ist Spezielles möglich.»