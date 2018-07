Das hat sich Antonio Giovinazzi sicher anders vorgestellt. Im ersten freien Training zum GP von Deutschland auf dem Hockenheimring sorgt der Italiener nach nur zehn Minuten für einen ersten Schreckmoment.

Im Höchsttempo fliegt bei seinem Alfa-Sauber die linke Motorabdeckung weg. Glücklicherweise aber ohne Folgen.

Ein Streckenposten konnte das Teil wieder einsammeln und Giovinazzi nach der Reparatur wieder zurück auf die Strecke.

Ersatz für Ericsson

Für Giovinazzi ist es in dieser Saison der erste Einsatz im Hinwiler Team an einem Rennwochenende. Der 24-Jährige, der letztes Jahr in den ersten beiden Rennen den verletzten Pascal Wehrlein vertreten hatte, ersetzt in den ersten 90 Minuten des Trainings den Schweden Marcus Ericsson.

Giovinazzi gilt als möglicher Nachfolger von Charles Leclerc, falls Ferrari tatsächlich den Monegassen vom Hinwiler Rennstall wegzieht.

Leclerc erneut schnell

Der schnellster Fahrer am Freitag war übrigens Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) mit 1:13.525. Sauber-Pilot Leclerc schafft es auf Position 9 (+1,572) und unterstreicht damit seine gute Form.

Und Giovinazzi? Er verliert 2,611 Sekunden bei seiner schnellsten Runde auf Ricciardo. (zo)