Charles Leclerc macht mit Platz 10 Werbung in eigener Sache in Le Castellet. (Foto: Keystone)

Charles Leclerc, der schon im Qualifying mit der Eroberung von Startplatz 8 geglänzt hatte, lieferte bei seinem achten Start in der Formel 1 zum vierten Mal ein zählbares Ergebnis ab.

Teamkollege Marcus Ericsson vermochte da wiederum nicht mitzuhalten. Der Schwede musste sich nach einem diskreten Auftritt mit einer Runde Rückstand mit Rang 13 bescheiden.

An der Basis von Leclercs beeindruckenden Vorstellungen stehen stete Umbauarbeiten am Auto, die allesamt Wirkung in die gewünschte Richtung zeigen. In Le Castellet war der C37 mit modifizierten Leitblechen und Bremsbelüftungen und einem neuen Unterboden ausgestattet.

Auf dem Weg der kleinen Schritte

Der Entscheid, im Entwicklungsfahrplan Umstellungen vorzunehmen, hat sich auch im Süden Frankreichs als richtig erwiesen.

Von der ursprünglichen Idee mit grossen Veränderungen am Auto sind die Techniker in Hinwil mittlerweile abgekommen. Der nunmehr eingeschlagene Weg der kleinen Schritte macht sich immer mehr bezahlt.

Die Signale aus der Ferrari-Zentrale

In der Oberländer Equipe dürfen sie sich glücklich schätzen, einen Hochbegabten wie Leclerc in ihren Reihen zu haben.

Mit jedem gelungenen Auftritt wird aber die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Zusammenarbeit mit dem 20-jährigen Monegassen bereits nach dieser Saison wieder beendet sein wird.

Aus der Zentrale von Ferrari verstärken sich die Signale, Leclerc schon nach dem ersten Lehrjahr bei Alfa Romeo Sauber nach Maranello zurückzubeordern und ihm anstelle von Kimi Räikkönen das zweite Auto neben Sebastian Vettel anzuvertrauen.

Hamilton übernimmt wieder Führung

Die prägende Figur in Le Castellet beim ersten Grand Prix von Frankreich seit zehn Jahren war aber Lewis Hamilton. Der Weltmeister übernahm nach dem dritten Sieg in dieser Saison wieder die Führung in der WM-Wertung. (sda)