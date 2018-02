Die Formel-1-Rennen beginnen in der Ende März in Australien startenden Saison 70 Minuten später als bisher. In Europa wird der Start in der Regel jeweils nicht mehr wie bisher um 14.00 Uhr, sondern erst um 15.10 Uhr erfolgen. Die Verantwortlichen begründen die Änderung damit, dass gemäss Untersuchungen das Zuschauerinteresse später am Nachmittag steige.

Wie die anderen Teams dürfte auch Alfa Romeo Sauber die Änderung gelassen zur Kenntnis genommen haben. Schliesslich ist man zurzeit mit Wichtigerem beschäftigt. Der neue Fahrer für den Hinwiler Rennstall, Charles Leclerc, erklärt in einem Video, wie er sich auf die neue Saison vorbereitet:

Hear what @Charles_Leclerc did in his #F1 off-season. Some hardcore snow shoe ❄️🏔️climbing was part of his training for the 2018 season, and we are not at all jealous 😅 pic.twitter.com/MtoS9wBES1

— Sauber F1 Team (@SauberF1Team) January 30, 2018