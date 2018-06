20. 37 Uhr

Black Stone Cherry haut noch ein paar Male kräftig auf die Drums und dann ruft der Sänger: «Thank you so much». Ich finde, die Musiker sind in vielem kreativ, aber nicht so wirklich in Begrüssungen und Verabschiedungen. So ab und an eine Variation wäre nett. Ich biete mich sonst als Begrüssungs und Verabschiedungs-Ghoswriter an.