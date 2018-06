22:18

Ach, ich wollte noch eine kleine Replik zum früheren Xenia-Post geben, wonach ihr meine Klugscheisserei zum Song «Kingston Town» gefehlt habe. Da gibts nichts zu klugscheissern, er ist einfach wahnsinnig herzig.

And when I am king,

surely I would need a queen

And a palace and everything, yeah

And now I am king,

And my queen will come at dawn

She'll be waiting in Kingston Town

Oder öppe nöd?