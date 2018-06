19.26 Uhr

Leo wird auch noch für uns eingespannt. Leo macht einen Test: Wie lange braucht er, um an Wasser zu kommen? So ohne zu zahlen gratis Hahnehwasser. Gibts ja eigentlich überall in der Schweiz. Quasi eine unsere grossen Errungenschaften, gleich nach dem guten Schulsystem und all diesen Dingen. Aber: Nicht am Rock the Ring. 11 Minuten ist Leo jetzt unterwegs und nix nada, kein gratis Wasser auffindbar. Armer Leo. Wisst ihr, wo er fündig werden könntet?