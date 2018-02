Bislang bestand die Kirchenpflege der reformierten Kirche Hinwil aus neun Personen. Vor der letzten Amtsdauer wurde die Anzahl gar von sieben auf die momentanen neun erhöht. Grund dafür war, dass damals viele operative Aufgaben von der Kirchenpflege übernommen wurden. Im Hinblick auf die kommenden Erneuerungswahlen ging die Kirchenpflege mit den Mitarbeitern nochmals über die Bücher. «Ziel ist für unsere Gemeinde eine klare Aufgaben-, Kompetenzen- und Verantwortungszuweisung», sagt Kirchenpflegerin Kaarina Müller.

Dadurch wäre eine Rückkehr zur alten Ausgangslage von sieben Mitgliedern möglich. «Die Kirchenpflege geht nun davon aus, dass mit der Fokussierung auf die strategischen Aufgaben die Kirchenpflege auf sieben Mitglieder reduziert werden könnte», schreibt die Kirchenpflege in der Einladung zur Kirchgemeindeversammlung. Die Behörde werde weniger stark belastet.

Antrag angenommen

Der Antrag zur erneuten Reduktion wurde an der Kirchgemeindeversammlung vom Sonntag behandelt. Die 74 anwesenden Stimmberechtigten haben sich einstimmig für die Reduktion ausgesprochen. Die Kirchgemeindeordnung wird nun angepasst. Die Wahlanordnung wurde allerdings bereits vor der Kirchgemeindeversammlung gemacht. Da wurde noch nach neun Kirchenpfleger gesucht. Jetzt wurde die Übergangsbestimmung wie folgt festgelegt: «Sind nach dem ersten Wahlgang der Erneuerungswahlen der Kirchenpflege für die Amtsdauer 2018 bis 2022 sieben Mitglieder rechtskräftig gewählt und ist die Kirchenpflege vollständig besetzt, so findet kein zweiter Wahlgang statt».

Allerdings könnte es auch passieren, dass im ersten Wahlgang dennoch mehr als sieben Mitglieder gewählt werden. Dann würde, sobald jemand aus der Kirchenpflege austritt, kein Nachfolger gesucht. Es findet keine Ersatzwahl statt, bis die Kirchenpflege aus sieben Mitgliedern besteht. Status quo setzt sich die Kirchenpflege für die kommende Amtsdauer weder aus sieben, noch aus neun Kandidaten zusammen. Sechs potentielle Mitglieder haben sich nach Ablauf der zweiten Frist gemeldet. Rolf Gerber (EVP) wird erneut für den Vorsitz kandidieren. Auch die vier parteilosen Bisherigen Sandra Aeschbacher, Kaarina Müller, Yvonne Hägi und Verena Christen kandidieren wieder als Mitglieder der Kirchenpflege. Neu kandidiert Josua Raster (parteilos).

Kandidat gesucht

Kaarina Müller hofft, dass sich bis zu den Behördenwahlen im April noch ein siebter Kandidat finden lässt. «Allerdings ist es nicht mehr so einfach, Leute für die Behördenämter zu finden», sagt sie. Die Behördenämter in der politischen Gemeinde und der Schule seien beliebter. «Wir können aber auch mit sechs Mitgliedern starten», sagt Müller. Die Kirchenpflege sei allerdings in der Pflicht, den siebten Sitz zu besetzen. Im Zusammenhang mit der Reduktion kann nun auch die Behördenentschädigung angepasst werden.

Bislang stehen der Kirchenpflege 40‘000 Franken und Sitzungsgelder zur Verfügung. Durch die Reduktion auf sieben Mitglieder wird dieser Betrag neu auf 32‘000 Franken angesetzt. «Die Kirchenpflege kam zum Schluss, dass es sinnvoll wäre, künftig auf eine Sitzungspauschale umzustellen», heisst es weiter in der Einladung zur Kirchgemeindeversammlung. So würden es auch die übrigen Hinwiler Behörden machen. Die Entschädigung soll künftig pauschal 44‘000 Franken ausmachen. Das bedeutet eine Einsparung von 11‘800 Franken pro Jahr. Auch dieser Antrag wurde am Sonntag angenommen.