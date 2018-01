So sah der Himmel über Hinwil aus. (Bild: Leserreporterin)

Ein Flugzeug zeichnete heute gegen 14 Uhr ein kreisförmiges Kunstwerk an den Himmel. Vier zusammenhängende weisse Kreise zierten den blauen Himmel über dem Zürcher Oberland. Eine Leserreporterin beobachtete das Schauspiel und hielt das fertige Werk fotografisch fest.

Künstler des auffallenden Gebildes scheint der Besitzer eines Privatflugzeugs zu sein. Vermutlich ist dieser vom Flugplatz Hausen am Albis gestartet. Danach zog er seine Kreise in der Luft, um dann wieder zu landen. Das Flugzeug befand sich gemäss der Flugzeug-Plattform «Flightradar24» auf einer ungefähren Höhe von 750 Metern. Beim Flugzeug handelt es sich wahrscheinlich um eine Pelegrin Tarragon und ist vermutlich ein Demoflugzeug des Herstellers. Das Flugzeug wurde in Lettland gebaut und ist dort auch registriert.