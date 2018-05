Rockabilly aus Berlin: Die Rob Ryan Roadshow spielt auf der zweiten Bühne am Rock the Ring in Hinwil. (Foto: PD)

Die Musik spielt am kommenden Rock the Ring im Hinwiler Betzholzkreisel erstmals auf zwei Bühnen. Das hat Folgen fürs Line-Up: Auf diesem findet sich nun plötzlich eine Reihe weiterer Bands. Und bereits bekannt gegebene Acts sind nun ebenfalls auf der so genannten «Second-Stage» geplant.

Stilistisch sind die Neumeldungen besonders im Rock- und Hardrockbereich angesiedelt. Mit dabei ist auch eine Band aus dem Zürcher Oberland. Und eine Irish-Folk-Truppe aus Italien.

Die Namen der Neulinge sind Folgende:

The Rob Ryan Roadshow: Eine Blues-, Rockabilly- und Americana-Band mit Sitz in Berlin rund um den US-Sänger Rob Ryan. Spielt am Donnerstag, 21. Juni zweimal.

Meisterrocker: Die deutsche Truppe gehört zu den Top-Coverbands im deutschsprachigen Raum. Sie spielt von Stones bis Led Zeppelin und Bowie alles was rockt. Spielt am Freitag, 22. Juni zweimal.

Tempesta: Die Schweizer Hardrocker spielen seit 24 Jahren zusammen. Der Egger Manu Burkart, Comedian von Divertimento und letztjähriger Rock-the-Ring-Moderator, hat teils Gastauftritte bei Tempesta. Vielleicht ja auch am Rock the Ring. Spielt am Freitag, 22. Juni, zweimal.

Uncle Bard & the dirty Bastards: Die «erste und wichtigste» Irish-Folk-Rock Band aus Italien, wie sie sich nennt, tritt mit dem klassischen irischen Instrumentarium auf: Vom Dudelsack bis zur Whistle. Spielt am Samstag, 22. Juni, zweimal.

The 2nd Trail: Eine Spin-Off-Band der Schweizer Rock-Formation The Trail mit dem australischen Sänger Roy Wilders, der zu weit weg ist, um dieses Jahr zu touren. Spielt am Samstag, 23. Juni, zweimal.

Rock in Flames: Die Band wurde vor zwölf Jahren in Gossau gegründet und unterhält ihr Publikum primär mit AC/DC-Covers, aber auch eigenen Songs aus der Hardrock-Ecke. Spielt am Samstag, 23. Juni, um 16.15 Uhr.



Tempesta mit Manu Burkart auf der Bühne. (Quelle: Youtube)

Ebenfalls auf der zweiten Bühne werden die Schaffhauser Indie-/Bluesrocker von The Gardener and the Tree (am Donnerstag) und die beiden Rockbands Nothing More sowie Galactic Empire am Mittwochabend im Vorprogramm der Böhsen Onkelz zu sehen sein.

Die zweite Bühne wird in der Nähe des Eingangs zu stehen kommen und deutlich kleiner sein als die Hauptbühne.