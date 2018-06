Der Hinwiler Bundesrat präsentierte am 8. Juni 2018 Massnahmen für den Fall, dass die EU die Äquivalenzanerkennung der Schweizer Börse SIX nicht rechtzeitig verlängert.(Foto: Keystone)

Der Bundesrat schlägt zurück: Im Streit um die Anerkennung der Schweizer Börsenregulierung droht er, den EU-Handelsplätzen die Anerkennung zu entziehen. Dort dürften dann keine Schweizer Aktien mehr gehandelt werden.

«Was wir erhalten, geben wir. Wo wir etwas nicht erhalten, geben wir es auch nicht», fasste Finanzminister Ueli Maurer die Strategie am Freitag vor den Bundeshausmedien zusammen. Es handle sich aber lediglich um einen Plan B, «eine Zwischenlösung, bis wir die Kurve gekriegt haben».

Maurer zur Börsenäquivalenz – die Kurzfassung:

Auf Asphalt gestürzt

Zu reden gaben nicht nur die deutlichen Worte des Hinwiler Bundesrats, sondern auch dessen Schürfwunden an Kinn und unterhalb der Nase. Diese zog er sich bei einem Sturz mit dem Velo zu, wie der «Blick» in Erfahrung brachte.

Am frühen Mittwochmorgen hatte sich der Finanzminister von seinem zweiten Wohnsitz in Kandersteg auf den Weg ins Bundeshaus gemacht. Als er auf seinem Mountainbike einem Plastiksack ausweichen wollte, touchierte der 67-Jährige einen Stein und prallte auf dem Asphalt auf. Einen Arzt suchte er gemäss dem «Blick» nicht auf – trotz mehreren Prellungen und Schürfwunden am Oberkörper, Knien, Ellbogen und im Gesicht.

Dramatische Folgen

Zurück zur Medienkonferenz über die bundesrätliche Strategie bezüglich der Börsenäquivalenz: Eskaliert ist der Streit mit der EU Ende letzten Jahres. Damals entschied die EU, die Schweizer Börsenregulierung nur befristet für ein Jahr als gleichwertig zu anerkennen. Damit baute sie Druck auf in den Verhandlungen über ein institutionelles Rahmenabkommen.

Ohne Anerkennung der Äquivalenz würden Aktienhändler und Investoren aus der EU vom Schweizer Aktienhandel abgeschnitten. Die Folgen wären dramatisch. Laut Maurer könnte das Handelsvolumen um 70 bis 80 Prozent einbrechen, was mehrere hundert Milliarden Franken ausmacht. Der Bundesrat deklariert seinen Entscheid denn auch als Massnahme «zum Schutz der Schweizer Börseninfrastruktur». (sda/mig)