Vergangene Woche wurde am Hinwiler Bahnhof eine Frau zusammengeschlagen. Mutmassliche Täterschaft ist eine Gruppe junger Männer. Die betroffene Frau teilte das Erlebte auf ihrem Facebook-Account und löste damit eine grosse Solidaritätswelle aus (wir berichteten). Einige Hinwiler berichteten dabei von eigenen negativen Erlebnissen an jenem Bahnhof.

Nun meldet sich auch die Gemeinde Hinwil zu Wort. Mit grosser Betroffenheit habe die Gemeinde vom schlimmen Vorfall vom letzten Donnerstag beim Bahnhof Hinwil Kenntnis genommen, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. «Aufgrund eines Vorfalls im Jahre 2016 werden beim Bahnhof Hinwil bereits heute vermehrt polizeiliche Kontrollen durchgeführt, was sich so bis anhin auch bewährt hat», heisst es weiter.

Situation analysieren

Die Gemeinde thematisiert damit den Vorfall, der sich im August 2016 am Hinwiler Bahnhof ereignete. Damals wurde ein Fussballfan von einer Gruppe Männer verprügelt. Die Täter kamen unerkannt davon, das Opfer erlitt mittelschwere Verletzungen. Die Aufklärungsarbeiten wurden damals durch fehlende Überwachungskameras am Bahnhof erschwert. Bis dato überwacht immer noch nur eine Kamera diesen Raum.

Aufgrund des jüngsten Vorfalls werde die Gemeinde zusammen mit der Kantonspolizei und der SBB die Situation im Bahnhof Hinwil erneut analysieren und die notwendigen Schritte zu einer verbesserten Sicherheit prüfen und umsetzen, schreibt die Gemeinde weiter. In einem ersten Schritt werde die Patrouillentätigkeit am Bahnhof Hinwil verstärkt. «Im Weiteren ist die Gemeinde mit der SBB in Kontakt und prüft, inwieweit es Sinn macht und die Möglichkeit besteht im Bahnhof Hinwil Überwachungskameras anzubringen.»