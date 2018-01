In den Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag wurde am Bahnhof in Hinwil eine Frau von einer Gruppe Männer verprügelt. Sie veröffentlichte am Freitagmittag auf ihrem Facebookprofil Bilder ihrer Blessuren. An den Vorfall mag sie sich gemäss ihrem Post nicht mehr vollständig erinnern.

Die Tätergruppe umfasste mutmasslich fünf bis sieben junge Männer. Die Frau wurde ohnmächtig und erlitt eine starke Hirnerschütterung, hat ein Loch im Kopf, ihre linke Hand sei zertrümmert und geschürft.

Von Anteilnahme überwältigt

Der Vorfall habe sich ungefähr um 22.30 Uhr ereignet. Die Kantonspolizei Zürich sei ausgerückt und habe eine Anzeige aufgenommen, bestätigt diese auf Anfrage. Mehr zum Vorfall könne sie aber momentan nicht sagen.

Die Anteilnahme auf den sozialen Medien ist gross. Dutzende Menschen schicken der Hinwilerin Genesungswünsche, bieten Hilfe und Unterstützung an. Sie sei überwältigt von den vielen Benachrichtigungen, sagt sie auf Anfrage. Allerdings würden darunter leider auch viele Aussagen zur Selbstjustiz und Fremdenhass auftauchen. Sie gehe nun zur Polizei und kläre das weitere Vorgehen ab.

Auch noch Vandalismus

Das Unglück scheint allerdings noch nicht vorbei zu sein. Die Hinwilerin publiziert heute auf ihrem Facebook-Profil ein Bild von ihrem weissen Ford-Bus. Dieser wurde von Vandalen mit Kritzeleien verunstaltet. Ob dieser Vorfall mit jenem vom vergangenen Donnerstag in Verbindung steht, weiss sie nicht. «Fühle mich hier in Hinwil nicht mehr sicher», schreibt sie online unter das Bild.

Vom Unglück nicht verschont: Der Bus wurde verunstaltet. (Bild: zvg)

Mehr Patrouillen

Bei der Gemeinde Hinwil habe man bislang noch nichts von diesem Vorfall gewusst, sagt Gemeindeschreiber Roger Winter. Am Bahnhof Hinwil sei bis dato nur eine Überwachungskamera angebracht. Allerdings sei man momentan im Gespräch mit den SBB, ob weitere Kameras installiert werden sollen. «Der Bahnhof ist ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche», sagt Winter. Man habe bereits mit der Kantonspolizei Zürich abgesprochen, dass die Patrouillen am Bahnhof verstärkt werden sollen. «Allenfalls muss man diese Patrouillen nach diesem Vorfall erneut im Detail anschauen und gegebenenfalls intensivieren», sagt Winter weiter. Grundsätzlich ist das Anbringen von Überwachungskameras an den Schweizer Bahnhöfen Sache der SBB.

Weitere Vorfälle

Im August 2016 ereignete sich ebenfalls am Hinwiler Bahnhof eine Prügelei. Das Opfer, ein Fussballfan, erlitt mittelschwere Verletzungen an Kopf, Bauch und Rücken. Die Täter kamen auch damals unerkannt davon. Oli Dischoe, Mediensprecher der SBB, sagte damals, dass wenn eine Stelle zu einem problematischen Hotspot würde, die potentiellen Überwachungskameras auf einer Traktandenliste landeten.

Auch auf den Facebook-Beitrag des letzten Vorfalls am Bahnhof reagierten einige Hinwiler mit eigenen Schilderungen. Eine Frau berichtet von einem Abend, als sie noch kurz in den Migrolino am Bahnhof wollte. Eine Gruppe junger Männer sei dann geradewegs auf ihr Auto zugesteuert. Ihr sei die Situation unheimlich gewesen. Sie schloss ihr Auto ab und fuhr wieder weg.

Eine weitere Frau erzählt von einem Vorfall Ende Dezember. Einige Mitglieder des Frauenturnvereins seien beim Turnen im Schulhaus Meiliwiese angepöbelt worden und hätten schlussendlich die Polizei gerufen. Auf Anfrage sagt die Frau, dass dies schon zwei, drei Mal vorgekommen sei. «Die sind sogar in die Turnhalle gekommen, haben Schneebälle geschossen und uns verbal beleidigt», sagt sie. Es habe sich dabei um Jugendliche gehandelt. Einige Mitglieder des Turnvereins hätten danach Angst davor gehabt, ihr Auto am Bahnhof abzuholen. «Seit Ende Dezember ist allerdings bei uns nichts Vergleichbares mehr passiert», sagt die Frau.