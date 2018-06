Ein Verkehrskadett stoppte am Rock the Ring einen heimfahrenden Besucher, worauf dieser ihn niederschlug. (Symbolfoto: Schweizerischer Verkehrskadetten-Verband)

Auch das Rock the Ring 2018 war «ein friedliches Openair», wie die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung vom Sonntag schreibt. Es sei nur «vereinzelt» zu kleinen Zwischenfällen gekommen, und bei den über 140 Konsultationen bei den Rettungskräften der permanent vor Ort präsenten Regio 144 handelte es sich überwiegend um Bagatellen.

Dennoch wird diese für einen derartigen Grossanlass sehr positive Bilanz durch einen Vorfall überschattet, der sowohl in seiner Art wie inbezug auf das Opfer sehr ungewöhnlich ist, wie Züriost-Recherchen zeigen.

Wegen Stop-Kommando ausgerastet

So war am Mittwoch, dem ersten Tag des Grossanlasses in Hinwil, ein Verkehrskadett (VK) niedergeschlagen worden. Der 16-Jährige war gegen 23.15 Uhr, als die Besucher des Böhse-Onkelz-Konzertes die Heimreise antragen, mit der Verkehrsregelung beschäftigt. Um den nach dem Ende des Auftrittes alle aufs Mal abreisenden Fans in ihren Autos eine geordnete Wegfahrt zu ermöglichen, stoppte der VK einen nahenden Wagen.

Der Fahrer dieses Autos stieg dann laut Angaben der Verkehrskadetten-Abteilung Zürcher Oberland aus, und versetzte dem VK mehrere Schläge gegen den Oberkörper. Anschliessend ging der unbekannte Mann zum Wagen zurück und fuhr weg.

Anzeige erstattet

Der beim Angriff leicht verletzte VK wurde in der Sanitätshilfsstelle der Regio 144 auf dem Konzertgelände untersucht. Es wurde eine Anzeige erstattet; die Kantonspolizei ermittelt.