Am Sonntag musste die Rega nach Hinwil ausrücken. (Foto: zvg)

Anwohner beobachteten am Sonntagnachmittag die Landung eines Regahelikopters auf dem Areal des Armeelogistikcenters an der Hinwiler Überlandstrasse. Die Mediensprecherin der Kantonspolizei Zürich, Rebecca Tilen, bestätigt den Einsatz. Die Rega sei zur Rettung eines Mannes ausgerückt. Die Reanimationsversuche seien aber gescheitert, der Mann verstarb. Die Todesursache sei beim «natürlichen inneren Geschehen» zu verorten, einen Unfall habe es keinen gegeben, so Tilen.