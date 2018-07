Am Mittwochmorgen kam es in Hinwil zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Velofahrer. (Symbolbild: zo)

Am Mittwochmorgen hat sich um 6.45 Uhr eine Kollision zwischen einem Autofahrer und einem Velofahrer an der Bachtelstrasse in Hinwil ereignet.

Der Autofahrer wollte von der Bachtel- in die Oberdorfstrasse abbiegen und hat dabei einen Fahrradfahrer abgeschossen. Der 61-jährige Velofahrer musste mit der Ambulanz aufgrund mittelschwerer Verletzungen ins Spital gebracht werden, wie ein Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage sagte.

Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei konnte keine Angaben zum entstandenen Sachschaden machen.