Die Nerven der Verkehrsteilnehmer wurden am frühen Dienstagmorgen strapaziert. Wegen eines Selbstunfalls musste die Polizei die Winterthurerstrasse zwischen Betzholzkreisel und Hinwil sperren. Ein Autofahrer wollte die A53 kurz vor 6 Uhr in Richtung Hinwil verlassen. Dabei fuhr er aus bislang ungeklärten Gründen in einen Graben, wie die Kantonspolizei Zürich informiert.

Lenker konnte aussteigen

Für die Bergung des Fahrzeuges wurde die Strasse für gut eine Stunde gesperrt. Ein Abschleppdienst hob das Auto mit einem Kranen aus dem Graben. Der Verkehr wurde währenddessen umgeleitet.

Der Fahrer blieb unverletzt und hatte das Auto selbstständig verlassen können. (mig)