«Weil ich während der ganzen Zeit immer mich selbst geblieben bin», sagte die Hinwiler Missen-Kandidatin Sheila Kern auf die Frage, warum sie Miss Schweiz werden sollte. Professionell beantwortete sie diese Frage und lächelte in die Kamera. Doch die Antwort reichte scheinbar nicht aus, um das Krönchen tatsächlich zu gewinnen. Miss Schweiz 2018 ist Jastina Doreen Riederer.

Beim ersten Auftritt auf dem Laufsteg trug Kern ein beiges Wickelkleid und tänzelte um einen roten Flugzeugtrolley. Eine Hommage an ihren Beruf als Flight Attendant bei Edelweiss. Später steckte die 22-Jährige in einem pinken Kleid, das von einer roten Clutch ergänzt wurde.

Die Kandidatinnen hatten während der Wahlnacht je 30 Sekunden Zeit, um sich der Jury und dem Publikum vorzustellen und möglich gut zu verkaufen. «Ich bin eine sehr, sehr stolze Schweizerin. Ich bin bodenständig, möchte ein Vorbild sein und die Leute mit meinem Lächeln und meiner fröhlichen Art anstecken», sagte Kern am Samstagabend in der Trafohalle in Baden.

«Reise geht nur mit Edelweiss weiter»

Als es dann zum ersten Voting kam, sassen immer je zwei Kandidaten nebeneinander. Hinter ihnen standen ihre Eltern, Freunde oder Partner. Kerns Eltern unterstützten ihre Tochter. Der Vater legte beruhigend seine Hand auf die Schulter seiner Tochter. Sheila Kern sass neben der 19-jährigen Tessinerin Marla Fritz. Erst teilte Juror Peyman Amin der Tessinerin mit, dass sie keine Runde weiterkommt. Dann drehte er sich zu Kern um. Gespannt schaute sie ihn an. «Für dich geht die Reise an dieser Stelle nur mit Edelweiss weiter», sagte Amin.

Sheila Kern schaffte es, dass ihr Lächeln dennoch nicht verschwand. Tapfer bedankte sie sich und umarmte ihre Eltern. Nach nur 57 Minuten platzte ihr Traum von der Missen-Krone.