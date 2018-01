Die Hinwiler werden bei kommenden Behördenwahlen nicht auf viele neue Gesichter treffen. Nur elf Kandidaten, die sich im April zur Wahl stellen, waren bislang in keinen politischen Ämtern in Hinwil vertreten. Die Mehrheit der neuen, potentiellen Behördenmitglieder kandidiert für die Rechnungsprüfungskommission (RPK). Von den sieben Bisherigen bleiben einzig Oswald Achermann (CVP) und Serge Tanner (parteilos). Achermann wurde von seiner Partei zusätzlich als Präsident portiert. Oswald hat sich bereits bei den letzten Behördenwahlen als Vorsitzender der RPK zur Verfügung gestellt, zog seine Kandidatur aber im zweiten Wahlgang zurück. Der Sitz ging damals an Thomas Jarkovich (FDP), der sich im April nicht mehr zur Wahl stellt.

Insgesamt kandidieren nun neun Personen für die sieben Sitze in der RPK. Beim Gemeinderat bleibt alles beim Alten. Sowohl Gemeindepräsident Germano Tezzele (SVP), als auch der restliche Gemeinderat stellt sich erneut zur Wahl. Zwar funktioniere die Zusammenarbeit im Gemeinderatskollegium, mit dem Gemeindeschreiber und der Gemeindeverwaltung einwandfrei und professionell, sagte Tezzele, als er seine Wiederkandidatur im vergangenen November bekanntgab. «Es war und ist allerdings immer eine grosse Herausforderung Beruf, Behördenamt und Familie unter einen Hut zu bringen und allen und allem dabei gerecht zu werden.»

Sieben statt neun Kirchenpfleger

Auch bei der Schulpflege gibt es keine grossen Veränderungen. Sämtliche bisherige Mitglieder stellen sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Für einen Sitz in der Sozialbehörde kandidieren ebenfalls drei Bisherige. Neu auf die Liste der Kandidaten kommt Roland Brändli (SVP). Die Möglichkeit einer stillen Wahl gibt es in der politischen Gemeinde Hinwil nicht. Auch eine erste oder zweite Frist existiert, anders als in vielen anderen Gemeinden, nicht. Somit werden alle potentiellen Kandidaten dazu angehalten, sich bis zum 17. Januar zu melden. Wer dies bis dann nicht getan hat, landet nicht mit Namen auf dem offiziellen Beiblatt, dass gemeinsam mit den Wahlunterlagen an die Hinwiler Bevölkerung verschickt wird. Scheidende Behördenmitglieder müssen ihren Abtritt ebenfalls frühzeitig kommunizieren.

Ein Blick auf die Wahlen der reformierten Kirchenpflege zeigt, dass bis dato, nach Ablauf der zweiten Frist, noch drei der neun Sitze vakant sind. Allerdings beantragt die Kirchenpflege an der nächsten Kirchgemeindeversammlung am 11. Februar die Reduktion der zu besetzenden Sitze von neun auf sieben. Bei einer Annahme des Antrags wäre folglich nur noch ein Sitz leer. Die Mitglieder der katholischen Kirchenpflege hingegen würden in stiller Wahl gewählt, sagt der Hinwiler Gemeindeschreiber Roger Winter.

Die Kandidaten

Gemeinderat (7 Sitze)

Beat Amstutz (SVP, bisher)

Johann Benedetti (SVP, bisher)

Andreas Bühler (SP, bisher)

Gabriela Casutt (FDP, bisher)

Urs Eberhard (FDP, bisher)

Horst Meier (FDP, bisher)

Germano Tezzele (SVP, bisher, auch als Präsident)

Schulpflege (7 Sitze)

Manuela Bossart (parteilos, bisher)

Peter Gantenbein (SP, bisher)

Monika Gnepf (FDP, bisher, auch als Präsidentin)

Anita Isliker (FDP, bisher)

Thomas Luedscher (parteilos, bisher)

Monika Lutz (parteilos, bisher)

Monica Raster (parteilos, bisher)

Rechnungsprüfungskommission (7 Sitze)

Oswald Achermann (CVP, bisher, auch als Präsident)

Flavio Cortesi (SVP, bisher)

Frank Hähni (FDP, neu)

Beat Honegger (parteilos, neu)

Maya Nussbaum-Gräser (SP, neu)

Christian Ribeiro (FDP, neu)

Michael Rüegg (FDP, neu)

Serge Tanner (parteilos, bisher)

Lee Brian Ward (SVP, neu)

Sozialbehörde (4 Sitze)

Kaspar Bänninger (SVP, bisher)

Roland Brändli (SVP, neu)

Hans-Heinrich Egli (FDP, bisher)

Beat Sprenger (CVP, bisher)

Römisch-katholische Kirchenpflege (5 Sitze)

Patrick Lütolf (parteilos, bisher, auch als Präsident)

Reto Blöchlinger (parteilos, bisher)

Rolf Debrunner (parteilos, neu)

Denise Rava Canal (parteilos, neu)

Miriam Nemecek-Job (parteilos, bisher)

Evangelisch-reformierte Kirchenpflege (9 Sitze)