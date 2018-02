Baba Shrimps spielten vergangenes Jahr am H2U-Festival in Uster. (Bild: Nathalie Guinand)

Marc Sway - hier an der Schifflände in Maur - ist im Oberland wohl bekannt. (Bild: Seraina Boner)

Rock the Ring im Betzholzkreisel startet dieses Jahr schon am Donnerstag (21. Juni), dauert aber nur bis Samstag. Die Frage ist: Kann ein richtiger Knaller im Line-Up die Gäste bereits mitten unter der Woche nach Hinwil bewegen? Ganz klar ist das noch nicht. Aber mit Jan Delay, der mit seiner Band Disko No.1 an jenem Abend auftreten wird, schicken die Veranstalter zumindest eine bekannte Rampensau ins Rennen. Er war allerdings schon vor einem Jahr in der Region zu sehen - am Blues'n'Jazz in Rapperswil.

Der Rest des Line-Ups von Donnerstag lässt allerdings noch Wünsche offen. Der Fällandner Marc Sway spielte schon gefühlte tausend Mal in der Region. Und die Überflieger von Baba Shrimps waren gerade erst im Scala Wetzikon und vergangenes Jahr am H2U-Festival in Uster zu hören. Allerdings versprechen die Organisatoren noch einen «Special Guest», der bei «Drucklegung» der Medienmitteilung noch nicht definitiv bestätigt gewesen sei, im Laufe des Donnerstags aber nachgeliefert werden sollte. Er könnte eine wichtige Rolle bezüglich Aufmarsch am ersten Festivaltag spielen. Allerdings versprechen die Veranstalter für diesen Tag einen reduzierten Eintrittspreis (78 Franken).

Zusätzlich zu den drei Donnerstags-Acts geben die Veranstalter einen weiteren Knaller für den Samstag, 23. Juni. Vor Headliner Santana wird die britische Reggae-Formation UB40 auftreten, die mit Songs wie «Red Red Wine» und «I can’t help falling in love» bekannt wurde.

Damit sieht das Line-Up für den Moment wie folgt aus:

Donnerstag 21. Juni 2018

• Jan Delay & Disko No. 1

• special-guest

• Marc Sway

• Baba Shrimps

Freitag 22. Juni 2018

• Simple Minds

• Uriah Heep

• Black Stone Cherry

• Manfred Mann’s Earth Band

• CoreLeoni

Samstag, 23. Juni 2018

• Santana

• UB 40

• Level 42

• The Darkness

• Nazareth

• Saint City Orchestra

Weiter geben die Veranstalter bekannt, dass heuer erstmals für die Pausen zwischen den Konzerten auf der Hauptbühne und für danach eine Nebenbühne installiert wird. Damit verdopple sich das Programm sozusagen – ohne, dass sich dabei etwas an den Preisen ändern würde.

Schliesslich heisst es in der Medienmitteilung, der Zeltplatz stehe bereits ab Mittwoch, 20. Juni, zur Verfügung. Und neu werde auch das bargeldlose Bezahlen eingeführt. Mittels Kartensystem habe man auf dem Festivalgelände die Möglichkeit, ohne Bargeld und Portemonnaie die Tage im Autobahnkreisel zu geniessen.