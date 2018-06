21:26 Uhr

Okay, Fabia kann einfach nicht anders. Jetzt hat sie auch noch den Severin Häne aka ZID interviewt. Der war grad noch mit Bligg auf der Bühne. So, jetzt weiter scrollen....



Bitte schön:

Du hast grad den Song «In Tüüfels Chuchi» mit Bligg performt. Was war das für ein Gefühl?

Speziell. Ich komme aus Bauma. Am Rock the Ring kenn ich schon mehr Leute als an einem Konzert im Aargau oder so. Ich kenn zwar das Festival nicht gut, aber ich hatte schon das Gefühl Zuhause zu performen.

Warst du nervös, vor so vielen Leuten aufzutreten?

Nein. Ich spiele lieber vor vielen Menschen. Sowieso muss ich mich jetzt daran gewöhnen, wenn ich mit Bligg auf Tour gehe.

Wie kam das mir dir und Bligg zustande?

Wir haben uns im Hitmill-Studio kennengelernt. Er hat dort sein Album aufgenommen, ich hab mein Zeug produziert. Er hat meine Musik dann gehört, wir haben zusammen Zmittag gegessen. Ich war dann noch bei ihm Zuhause im Studio. Da haben wir den Song geschrieben.

Wie ist es mit Bligg zu arbeiten?

Super. Bligg ist sehr gesellig. Er weiss was er will und sagt auch mal, wenn er etwas scheisse findet.

Wie verbringst du den Rest des Abends?

Ich geb mir noch Jan Delay und gönn mir ein Bier.