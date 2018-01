Am vergangenen Wochenende entschied die Jury der Miss Schweiz Wahlen, welche Frauen ins Finale des Schönheitswettbewerbs einziehen dürfen. Für neun Kandidatinnen platzte der Traum, elf können weiter hoffen. Sheila Kern aus Hinwil ist ebenfalls noch im Rennen. Die 22-jährige Flight Attendant zählt das Turnen an Geräten zu ihren Hobbys. Diesem geht sie im Turnverein Wetzikon nach. In ihrer Freizeit ist sie auch gerne in der Küche und bäckt. Diese Vorliebe scheint sie von ihrer Mutter geerbt zu haben, die einen eigenen Kochblog hat.

Eine Leidenschaft der Hinwilerin scheint das Reisen zu sein. Auf ihrem Instagram-Profil zeugen die Bilder davon.