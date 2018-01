Zuerst der rechte Fuss, dann folgt der linke. Noch einmal die Muskeln anspannen und die Arme strecken. Die Anspannung im Gesicht verschwindet, ein Lachen breitet sich aus. Das kleine, hellblonde Mädchen bildet die Spitze der menschlichen Pyramide. Unter ihr knien ihre zwei Freundinnen. Das Kunststück ist vollbracht. Mit einem Sprung landet sie wieder auf der Matratze. An diesem Nachmittag feilen in der Hadliker Turnhalle gut zwei Dutzend Kinder an ihren akrobatischen Fertigkeiten. Sie alle sind Teil des Hinwiler Kinderzirkus und trainieren für die Premiere ihres neuen Programms. Bälle fliegen in die Höhe, im hinteren Teil der Halle drehen Kinder auf Einrädern ihre Runden. Zuerst alleine, dann in Zweier- und abschliessend in Dreiergruppen. Die jungen Artisten sind 6 bis 15 Jahre alt. Am Mittwochnachmittag trainieren sie jeweils gemeinsam.

Ob ab Trapez oder auf dem Rad: Hauptsache Spass. (Video: Fabia Bernet)

«Drei, zwei, Pass»

Alle üben gleichzeitig, jede Gruppe steht unter der Aufsicht eines Trainers. Die Kinder tragen schwarze Sporthosen und blaue T-Shirts. In der Mitte der Halle holt ein Junge Anlauf, rollt sich ab und verliert die Balance. Es mangelt an Standfestigkeit bei diesem Versuch. Das war mehr «Purzel» als Baum. Er touchiert ein Mädchen. Die beiden schauen sich an, grinsen. Will ein Kunststück nicht auf Anhieb klappen, nimmt man das dem anderen nicht übel. Dasselbe auch bei der jonglierenden Gruppe ganz vorne in der Turnhalle. «Drei, zwei, Pass», wiederholt ein Kind rhythmisch. Bei «Pass» sollte der Kegel beim anderen Kind landen. Er wirbelt durch die Luft, die Kinder folgen ihm mit ihren Augen, halten die Luft an. Er landet statt in der Hand auf dem Fuss. Auch hier folgen auf das Missgeschick keine tadelnden Worte. Die Kinder verstehen sich sichtlich. «Die Zusammenarbeit zwischen den Kleinen und den Jugendlichen funktioniert sehr gut», sagt auch Seraina Zbinden, Trainerin beim Kinderzirkus. Das sei nicht selbstverständlich. «Die jüngeren Kinder wecken bei den Jugendlichen den Beschützerinstinkt. Sie passen gerne auf sie auf», sagt Zbinden.

In der Turnhalle in Hadlikon wird geprobt. (Video: Fabia Bernet)

Hauptsache Spass

Im selben Moment saust eines der jüngsten Mädchen durch die Halle, packt wortlos die Hand eines anderen, älteren Mädchens und zieht sie mit sich. Die Kleine steuert zielstrebig ein Einrad an, setzt sich darauf und lässt sich von der Jugendlichen stützen. Zbinden ist es wichtig, dass die Kinder Verschiedenes ausprobieren können. «Der Zirkus bietet so viele Möglichkeiten», sagt sie. «Hier finden alle Kinder eine Nische, in der sie ihr Talent entfalten können». Ob das nun am Trapez, auf dem Einrad, beim Zaubern oder der Jonglage ist, sei egal. «Hauptsache den Kindern macht es Spass.» Sie sehe die Fähigkeiten eines Kindes und müsse dann auch Vertrauen haben. Doch natürlich stehe die Sicherheit an oberster Stelle. «Wenn die Kinder dann aber am Trapez übermütig werden, muss ich einschreiten», sagt Zbinden. Den Hinwiler Kinderzirkus gibt es seit über 35 Jahren. Zbinden selbst war auch schon als Kind dabei. Für Jugendliche ab 16 Jahren wurde die Gruppe «Esperienza» gegründet.

Neues Programm

Der Geräuschpegel in der Turnhalle ist hoch, die stampfenden Schritte und das Kichern tragen dazu bei. Aus dem Geräteraum ertönt der Flohwalzer. Das kleine Mädchen, das eben noch auf dem Schoss einer Freundin sass, springt auf und platziert sich auf dem Stuhl hinter dem Klavier. Seine Füsse reichen kaum bis zu den Pedalen. Immer wieder huschen die Finger über die Tasten. «Die Musik macht einen grossen Teil des neuen Programms aus», sagt Zbinden. Die Kinder würden beim aktuellen Programm nicht nur selbst als Artisten agieren, sie würden auch den Part der Musiker übernehmen. Von den 28 Kindern spielen 15 bereits ein Instrument. An der Premiere im Hinwiler Hirschensaal werden die jungen Akrobaten auch zu Flötisten, Cellisten und Gitarristen. Das neue Stück spielt auf hoher See.

Die Premiere des neuen Programms findet am Samstag, 27. Januar, um 13.30 Uhr und 19.30 Uhr im Hirschensaal Hinwil statt. Ab 17.30 Uhr gibt es vor Ort ein Pastabuffet.