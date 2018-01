1978, vierzig Jahre also ist es her, dass die Winterthurerstrasse zwischen Hinwil und Betzholzkreisel in Betrieb genommen wurde. Die Zufahrt zur Forchautobahn (A52) und zur A53 nach Rapperswil-Jona unterquert eine Personenüberführung, die SBB-Bahnlinie der S14 sowie die Zufahrtsstrasse zur Logistikbasis der Armee. Die Strasse sei in diesem Bereich in eine Betonwanne eingebettet, schreibt die Baudirektion.

Während der 40-jährigen Betriebsdauer wurden an der Wannenkonstruktion ausser den erforderlichen Unterhaltsarbeiten und lokalen Reparaturen keine grösseren Instandsetzungsmassnahmen vorgenommen. Die Betonkonstruktion, die Betriebseinrichtungen und der Strassenbelag befinden sich in schadhaftem Zustand und müssen deshalb für die nächsten 40 Jahre instandgesetzt und angepasst werden.

23'000 Fahrzeuge pro Tag

Mit der Instandsetzung der Wanne werde zusätzlich der schadhafte Strassenbelag im Abschnitt zwischen der Kreuzung Überland-/Untere Bahnhofstrasse bei der Garage Künzler & Sauber erneuert. Zudem müssen die Lichtsignalanlage sowie sämtliche Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen ersetzt und die nicht mehr benötigte Rotlichtkamera zurückgebaut werden.

13 Millionen soll die Instandsetzung des Strassenabschnitts kosten. Und beginnen dürften die Arbeiten bereits im April dieses Jahres. Dauern dürften sie rund 18 Monate. Das hat Konsequenzen. Die Strasse gehört mit über 23'000 Fahrzeugen pro Tag zu den stärkst befahrenen im Kanton Zürich. Da diese zumindest teilweise umgeleitet werden dürften, hat das happige Auswirkungen auf den Verkehr in Hinwil, wie auch die Baudirektion mitteilt.

Informationsveranstaltung zum Verkehrskonzept

Thomas Maag, stellvertretender Leiter Kommunikation der Baudirektion sagt: «Dass wir die Öffentlichkeit erst jetzt informieren ist normal.» Mit der Gemeinde Hinwil sei die Baudirektion allerdings schon seit zwei Jahren im Gespräch. Zudem gebe es bei reinen Sanierungen von Strassen gar keine Möglichkeit für die Bevölkerung zu intervenieren. Daher sei der Zeitpunkt der Kommunikation gerechtfertigt.

Aus diesem Grund wollen die Verantwortlichen der Baudirektion die Bevölkerung informieren und das für die Bauzeit geltende Verkehrskonzept vorstellen. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 13. Februar, um 20 Uhr in der Reformierten Kirche Hinwil statt. Vorgängig gibt Maag von der Baudirektion noch keine Auskunft zur Verkehrsumleitung während der Bauphase. Die Planungsarbeiten zur Verkehrssituation seien sehr anspruchsvoll.