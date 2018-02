Am Freitag um 11 Uhr übergab die Hadliker Interessengemeinschaft für antennenfreie Wohnzonen ihre Mobilfunk-Petition in Bern. «Die Petition richtet sich an den Bundesrat, das Parlament sowie an die zwei Bundesämter BAG (Bundesamt für Gesundheit) und BAFU (Bundesamt für Umwelt)», schreiben die Vertreter der IG in einer Mitteilung.

Sofortmassnahmen gefordert

Die zentralen Forderungen der Hadliker Mobilfunk-Gegner sind einerseits Sofortmassnahmen und andererseits aber auf die Schaffung von gesetzlichen Grundlagen. Sofort umsetzen liesse sich ihrer Meinung nach die Schaffung von antennenfreien Zonen im Schweizer Siedlungsgebiet. Langfristig wollen sie per Gesetz den Schutz der gesamten Bevölkerung vor flächendeckender Mobilfunk-Dauerbestrahlung erreichen.

Die Petitionsbögen wurden nun zusammen mit einer detaillierten Petitionsschrift von Vertretern der IG in Bern abgegeben.(zo)