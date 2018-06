Schon der Einstieg in sein Konzert ging in die Gelenke: Jan Delay testete die koordinativen Fähigkeiten seiner Fans. (Video: Simon Grässle)

Wer heute Morgen Mühe hat, in die Gänge zu kommen, der war gestern Abend entweder im Hinwiler Betzholzkreisel oder sollte an seiner Fitness arbeiten. Der Deutsche Jan Delay animierte sein Publikum am Rock the Ring zu Höchstform. Phasenweise nahm das fast schon Züge eines Workouts an.

In die Knie

Diese Hüpf-Übungen gehen ganz schön in die Knie:

Balanceakt

Wie sagen die Personaltrainer dieser Welt so schön? «Den Körper im Gleichgewicht halten.» Delay testete die Standfestigkeit seiner Fans – gar nicht so einfach, wenn er seinen Hit Disko spielt.

​Arme kreisen

Selbstverständlich müssen auch die Arme miteinbezogen werden. Immer schön kreisen…

Wasser trinken

Ein allzu strenger Trainer war Delay nicht. Er gönnte ihnen auch eine kurze Verschnaufpause und nahm selber genügend Flüssigkeit zu sich:

(mig)