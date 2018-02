Fasnachtszeit. Laute Guggenmusik, tonnenweise Konfetti, farbige Luftschlangen, die aus Dosen gesprayt werden. Die Fasnächtler könnten sich sorgenfrei auf die 5. Jahreszeit freuen, wenn nur diese Luftschlangen nicht wären. Beim Versprühen treten bis zu fünf Meter lange, farbige und vor allem klebrige Chemie-Schlangen aus. Der Inhalt der Dosen verdirbt den Fasnächtlern das Fest. Der schnell härtende Kunststoff, das Lösungsmittel und das Treibgas hinterlassen Flecken auf Kostümen und zerfressen den Latex der Masken.

Tatsächlich: Der Spray hinterlässt auf dem T-Shirt Fettflecken. (Video: Fabia Bernet)

Die Guggenmusik Note-Furzer aus Hinwil lässt ihrem Ärger über die Scherzartikel-Sprays nun freien Lauf. Auf ihrer Facebook-Seite beschweren sie sich: «Wir akzeptieren keinen Luftschlangenspray.» Die Sprays würden zu Sachbeschädigung fremden Eigentums führen. Sie fordern die Eltern auf, ihren Kindern keine Sprays zu kaufen. Diese würden unzählige Arbeit und Leidenschaft kaputt machen. Früher sei die Spray-Problematik nicht so gross gewesen, sagt Tamara Berger, Präsidentin der Guggenmusik. Doch jetzt sei es ein riesen Problem.

«Es ist extrem frustrierend, wenn unsere Kostüme und Instrumente kaputt gemacht werden», sagt sie. Die ganze Arbeit und viel Herzblut sei dann für nichts gewesen. Auch an Gebäuden hinterlassen die farbigen Fäden ihre Spuren. Besonders Sandstein wird von den Chemikalien angegriffen. In Grüningen, wo ebenfalls grosse Fasnachtsumzüge stattfinden, seien bislang jedoch keine Schäden bekannt, sagt Gemeindeschreiberin Yvonne Cassol.

Geschäfte melden

Allerdings unterstellt die 26-jährige Präsidentin niemandem böswilliges Handeln. «Die Kinder finden das halt lässig», sagt sie. Auch die Eltern wüssten oft nicht, dass die Sprays derart grossen Schaden anrichten können. «Wir überlegen uns aber, ein Video zu drehen um auf die Problematik aufmerksam zu machen», sagt Berger. Sie hätten nichts dagegen, wenn die Schlangen auf den Boden fliegen würden. «Solange wir Fasnächtler in Ruhe gelassen werden.» Nicht nur in Hinwil sind die Luftschlangen aus der Spraydose verpönt. In der Fasnachtshochburg Luzern kämpfen die Guggen mit derselben Problematik. Ebenfalls auf Facebook rufen sie dazu auf, die Geschäfte zu melden, welche die Sprays im Sortiment haben. Man wolle mit ihnen das Gespräch suchen und den Luftschlangen so den Todesstoss versetzen.

Locher und Papier

Tamara Berger bestätigt zwar, dass bereits viele Geschäfte in der Region diese Artikel aus dem Sortiment genommen hätten. Dennoch folgten längst nicht alle grossen Detailhändler diesem Beispiel. Dabei liege eine passende Alternative so nah: Konfetti. Auch farbig, auch spassig in Kinderhänden. Auch wenn die Konfettis nass werden und dann an den Instrumenten kleben, könne man diese immer noch leicht entfernen, wenn sie wieder trocknen. «Zudem schauen die meisten Hersteller, dass die Konfettis ökologisch abbaubar sind». Die Instrumente nehmen so keinen Schaden.