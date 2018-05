Seit ihrer Kindheit spielen Ursina Braun Cello und ihr Bruder Laia Violine. Mittlerweile studieren die Geschwister an renommierten Musikschulen in Salzburg und London. Vor dem Heimspiel in der Reformierten Kirche Hinwil sprechen Sie über ihren Werdegang, die ersten Schritte an ihren Instrumenten und was daran fasziniert.