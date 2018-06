Herr Oertli, die Frühkonzerte in Wetzikon finden bereits zum siebten Mal statt. Im Oberland hat die Idee zuerst in Uster Fuss gefasst. Können Sie sich noch daran erinnern, was sie anfangs davon hielten, Konzerte um 7 Uhr in der Früh abzuhalten?

Manuel Oertli: (lacht). Erst denkt man ja mal, dass es etwas komisch ist. Konzerte sind doch eher am Abend. Als ich dann das erste Mal dabei war, merkte ich, dass es funktioniert. Aufzustehen und mit einem Konzert in den Tag starten, ist ein sehr schöner Tagesanfang. Einige müssen dazu den inneren Schweinehund überwinden, andere schaffen es einfacher.

«Aufzustehen und mit einem Konzert in den Tag starten, ist ein sehr schöner Tagesanfang.»

Sie bieten ein vielfältiges Programm. Keltische Musik aus dem Norden, Walzer, Tango oder Filmmusik. Worauf achten Sie beim Zusammenstellen?

Wir haben uns bewusst für ein vielfältiges Programm entschieden. Auch weil unsere Mitglieder aus verschiedenen Stilrichtungen kommen. Es hat Jazzer, Klassikerinnen und Volksmusiker. So ergibt sich dieses bunte Programm wie von alleine. Die Idee ist auch, dass wir verschiedene Menschen ansprechen möchten. Alle Musiker und Musikerinnen die auftreten, sind übrigens Mitglieder des Musikforums und aus Wetzikon.

Wie sieht es mit den Publikumszahlen aus. Sind die über die Jahre konstant geblieben?

Es kommen jährlich immer mehr Besucher. Die Frühkonzerte sind stetig gewachsen und bekannter geworden. Letztes Jahr waren wir praktisch immer voll. Das heisst, dass es um die 50 bis 60 Leute hat. Der Platz ist also beschränkt.

Der intime Rahmen passt ja auch zu der Musik.

Genau, ich denke auch, dass dies so passend ist. Es sollte nicht allzu gross sein. Die Idee ist auch, dass die Konzerte dort sind, wo sonst gearbeitet wird. Das ist bei Meierpartner Architekten so. Die Büros links und rechts sind besetzt, die Menschen hören unsere Musik.

Im Ustermer Porter House fand am Dienstagmorgen ein Frühkonzert statt.

Es spielen verschiedene Musiker und Musikerinnen zusammen. Ergeben sich diese Besetzungen von selber oder hat jemand die Zügel in der Hand?

Unsere Mitglieder machen selber Vorschläge über die Besetzungen und auch den musikalischen Inhalt. Bis jetzt hatten wir meist so viele Vorschläge, wie es Konzerte braucht. Die Kombinationen sind meistens neu, es gab sie vorher noch nicht. Das ist auch für die Spielenden spannend, so finden sich Leute, die sonst nicht zusammenspielen. Dieses Jahr haben wir zudem erstmals ein Solokonzert.

Auf welchen Morgen freuen sich besonders?

Ich bin sehr gespannt auf das Solo-Konzert von Ronald Dangel. Der Freitag ist für mich auch sehr speziell, weil Manuel Leuenberger auf der Marimba spielt. Mir persönlich gefällt dieses Instrument sehr. Es hat einen weichen, warmen Klang. Exotisch auch. Und er spielt sehr gut. Aber ich freue mich natürlich auf jedes Konzert.

Konzerte für Frühaufsteher

Vom 2. bis 6. Juli finden im Büro von Meierpartner Architekten jeweils von 7 bis 7.30 Uhr morgens die alljährlichen Frühkonzerte statt. Das Programm ist vielfältig, sämtliche Musiker stammen aus Wetzikon. Zu hören gibt es beispielsweise keltische Musik aus Irland und Schottland der beiden Geigerinnen Jamal Pyshtiyeva und Ursula Koelner, Filmmusik von Carmen Berger (Klarinette), Gabriela Meier (Gitarre) und Manuel Andrea Leuenberger (Marimba) oder etwa ein Solo-Konzert des Tonhalle-Bassisten Ronald Dangel. Der Eintritt kostet 15 Franken, Kaffee und Gipfeli sind inklusive. Das genaue Programm gibt es auf der Website des Musikforums.