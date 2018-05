Monika Hagmann geht gemächlich über den Fussgängerstreifen vor dem Bahnhof Hinwil. Leroy trabt an der Leine rechts neben ihr her. Von der Gegenseite überquert ein junger Mann die Strasse. Mit der linken Hand schnippt Monika in die Luft. Leroy wechselt die Seite und trabt links von ihr weiter, der junge Mann streift den Labrador dabei kaum merklich.

Splitting nennt Hagmann das was ihr Hund macht. Er stellt sich zwischen sie und andere Personen, um sein Frauchen abzuschirmen. «Splitten kann er mittlerweile sehr gut», sagt Hagmann. Das Ziel ist, dass sie das Schnippen weglassen kann. Der Hund soll selbstständig erkennen, wenn Gefahr droht.

Denn Gefahr kann für Hagmann schon sein, was für die Grossmehrheit der Menschen alltäglich ist: Zum Beispiel das Streifen eines Fussgängers im Vorbeigehen.

Assistenzhund in Ausbildung

Hagmann leidet an einer Posttraumatischen Belastungsstörung. «Ich habe in unregelmässigen Abständen mit schweren Panikattacken zu kämpfen.» Ausgelöst werden können diese Attacken durch vieles. «Oft durch viele Leute und enge Verhältnisse.» Seit 2002 leidet Hagmann an Fibromyalgie, einer Muskelkrankheit. Das Trauma stehe damit im Zusammenhang. Genauer will sie die Ursache ihrer Belastungsstörung nicht erläutern.

Leroy soll die Panikattacken nicht nur so gut wie möglich verhindern, sondern, falls sie trotzdem eintreten, frühzeitig erkennen.

«Grundsätzlich merkt jeder Hund, wenn es dem Halter schlecht geht», sagt Hagmanns Hundehaltertrainer Reto Ringger. Die Fähigkeit müsse man bei Assistenzhunden einfach weiter fördern. «Und vor allem muss der Hund lernen, wie er reagieren soll.»

Türen öffnen und zum spielen animieren

Ringger ist alle zwei Wochen mit dem Duo Hagmann/Leroy unterwegs, um Leroys Fortschritte zu überprüfen und Tipps zu seiner Ausbildung zu geben. In ein bis zwei Jahren soll sie abgeschlossen sein und Leroy die Assistenzhundeprüfung des Verbandes «Swiss Helpdogs» absolvieren.

Wenn Leroy eine Attacke in Verzug erkennt, ist es seine Aufgabe, Hagmann abzulenken. «Wenn wir zuhause sind, animiert er mich zum spielen, wenn wir in einem Geschäft sind, begleitet er mich an die frische Luft.» Das sei wichtig, weil sie auch schon in der Anfangsphase einer Attacke kaum mehr fähig sei, selber den Weg nach draussen zu finden. Deshalb muss Leroy lernen, Türen zu öffnen.

Das klappt schon gut: «Wunderbar», lobt Ringger, als Leroy Hagmanns Haustür von innen öffnet. «Entgegen der Einfallsrichtung ist das gar nicht so einfach». Er sei sehr zufrieden mit den Fortschritten des zweijährigen Rüden. Dasselbe sagt auch Hagmann: «Er hat mir bei Attacken schon mehrfach geholfen, er ist dann mein Anker».

Dafür investiert Hagmann zwei Stunden am Tag ins Training ihres Hundes. Am Wochenende übernimmt ihr Mann die Betreuung.

«Es ist wichtig, dass die Assistenzhunde manchmal in die Obhut einer zweiten Bezugsperson wechseln können», sagt Ringger. Sonst könne sich der Hund nicht entspannen und Überforderung könne die Folge sein. Hagmanns Mann gibt Leroy deutsche Kommandos, sie selber spricht mit dem Labrador italienisch. «Dadurch weiss er, wann er sich im Arbeitsmodus befindet und reagiert weniger, wenn ihn fremde Personen ansprechen», so Ringger.

Wieder eine Aufgabe

Nicht auf fremde Leute zu reagieren, sei momentan noch eine der grössten Herausforderungen, sagt Monika Hagmann. «Auch wenn Leroy seine gelbe Assistenzhunde-Weste trägt, wollen ihn viele Menschen streicheln oder lenken ihn sonst ab.» Sie wünsche sich, dass die Leute ihn einfach in Ruhe arbeiten lassen. Dass noch nicht alles perfekt ist, sei aber nicht weiter schlimm. Denn: «Durch Leroys Ausbildung habe ich wieder eine Aufgabe.» Das helfe ihr. «So kann ich mich nicht mehr den ganzen Tag im Haus verkriechen.»