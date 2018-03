Miss Schweiz ist Sheila Kern nicht geworden. Sie schied am Samstagabend in der Wahlnacht in der Trafo-Halle in Baden in der ersten Runde aus.Tragisch ist das für die 22-jährige Hinwilerin aber nicht. Überraschend sei das nicht gewesen. «Ich habe schon vermutet, dass ich nicht weiterkommen werde, bevor der Juror Peyman Amin bei mir war», sagt Kern. «Klar wäre es schön gewesen, wenn ich weitergekommen wäre. Aber ich bin nur schon stolz, dass ich unter den Top Elf war.»

Die Teilnahme am Schönheitswettbewerb sei eine wertvolle Erfahrung für sie gewesen. Sie habe viel lernen können. Kurz vor der Show sei sie allerdings enorm nervös gewesen. Ihre Eltern konnten sie aber beruhigen. Als ihr der Entscheid der Jury mitgeteilt wurde, waren sie an ihrer Seite. «Das war schön. Sie haben mich während der ganzen Zeit immer unterstützt.»

Die Missenkrone ging an Jastina Doreen Riederer. Kern freut sich für sie: «Jastina ist eine sehr herzige, lustige und aufgestellte Person». Nach der Show konnte Kern mit den anderen Kandidatinnen anstossen und tanzen. Danach machte sie sich auf den Heimweg und kam am frühen Morgen zu Hause an. «Ich war erst etwa um halb fünf in Hinwil», sagt sie.

Den nächsten Tag verbrachte sie gemütlich im Rahmen ihrer Familie. «Am Sonntag habe ich ausgeschlafen und dann zusammen mit meiner Familie gefrühstückt. Es ist schnell wieder Normalität eingekehrt.» Die Sendung zur Wahlnacht habe sie dann noch nachgeschaut. «Ich muss schon sagen, dass da noch Luft gegen oben ist. Die Organisatoren haben noch Steigerungspotential, was die Kameraeinstellungen und die Organisation anbelangt», sagt sie.

Bereits morgen startet für Kern der normale Arbeitsalltag wieder. Als Flight Attendant fliegt sie mit Edelweiss nach Mauritius. Darauf freut sie sich.