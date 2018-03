Den grössten Zuwachs an Marktanteilen erwartet die Belimo-Gruppe mit Sitz in Hinwil beim bestehenden Geschäft mit Regelventilen. (Archivfoto: Nicolas Zonvi)

Die Bilanz, die Belimo den Finanzanalysten und Medienvertretern am Montagvormittag im Zürcher Hotel Widder präsentierte, kann sich durchweg sehen lassen. Schon Ende Januar hatte die in der Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) tätige Gruppe mit Hauptsitz in Hinwil bekannt gegeben, dass der Umsatz im Geschäftsjahr 2017 um 8,7 Prozent (währungsbereinigt um 8,2 Prozent) auf 579,9 Millionen Franken gestiegen ist. Nun legte Belimo auch die Gewinnzahlen vor: Der Betriebsgewinn (Ebit) verbesserte sich um 6,5 Prozent auf 92,6 Millionen Franken, der Reingewinn um 11,1 Prozent auf 77,5 Millionen Franken.

Ebit-Marge leicht gesunken

Was unter den Analysten besonders zu reden gab, waren die um 6,7 Millionen Franken erhöhten Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, die – neben gesteigerter Marketingaktivitäten sowie Investitionen in die globale Vertriebsorganisation – mit dazu beitrugen, dass die Ebit-Marge von 16,3 Prozent im Vorjahr auf 16 Prozent gesunken ist.

Verwaltungsratspräsident Hans Peter Wehrli verteidigte die hohen Aufwendungen als bewussten Entscheid des Verwaltungsrats und verwies zudem auf implizite Kosten bei der Markteinführung. Einen erneuten Margenrückgang im 2018 zugunsten einer langfristigen Wachstumsstrategie wolle man aber nicht in Kauf nehmen: «Wir haben die Erwartung, eine Reduktion nicht zu erwarten», sagte Wehrli augenzwinkernd.

Asien-Pazifik als Wachstumstreiber

Die grössten Umsatzzuwächse verzeichnete Belimo in der Marktregion Asien-Pazifik (um 12,5 Prozent). Laut CEO Lars van der Haegen profitierte die Gruppe von einem starken Wirtschaftswachstum, das in den meisten Ländern der Region über den Erwartungen gelegen habe. «Wir setzen dort nicht auf Billigprodukte, sondern auf qualitativ gleichwertige Lösungen.»

Dem Bereich Asien-Pazifik ist eine von fünf Initiativen im Rahmen einer umfassenden Wachstumsstrategie gewidmet. «Heute sind wir in dieser Marktregion noch bescheiden aufgestellt», so van der Haegen. «Wir wollen stärker wachsen, damit dort kein anderes Unternehmen Marktführer wird.»

Zuwächse bei Regelventilen

Weitere Initiativen gelten unter anderem dem Sensorik-Geschäft und dem Bereich «Residential», der HLK-Lösungen für den Wohnungsbau bereitstellt. In den nächsten zwei Jahren erwartet der CEO aber vor allem beim bestehenden Geschäft mit Regelventilen den grössten Zuwachs an Marktanteilen.

Für die Marktregion Europa, wo die Umsätze im 2017 um 8,4 Prozent gestiegen sind, ist VR-Präsident Wehrli wegen der guten Konjunktur in der Baubranche optimistisch eingestellt. Gleiches gilt auch für die Marktregion Amerika, für die Belimo ein Umsatzwachstum von 7,9 Prozent ausweist. Es gebe kein Anzeichen dafür, dass es dort nicht aufwärts gehe.

Am Ende der Konferenz gab Wehrli noch einen Warnschuss ab. Gefragt nach möglichen Negativeffekten durch die Steuerreform in den USA antwortete er: «Der Kanton Zürich macht uns mehr Sorgen.» Aufgrund der hohen Steuerbelastung diskutiere man in der Geschäftsleitung ernsthaft, ob man den Verwaltungssitz nicht besser von Hinwil nach Luzern verlegen solle. «Die kompetitive Zukunft liegt jedenfalls nicht hier. Das sollte der Kanton Zürich ernster angehen.»