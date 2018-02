Es ist das Auto, das keine Ausreden mehr zulassen darf: Das Hinwiler Sauber-Team, das neuerdings «Alfa Romeo Sauber F1 Team» heisst, präsentierte am Mittag im Internet seinen Boliden für die Saison 2018, in der der Monegasse Charles Leclerc und sein schwedischer Teamkollege Marcus Ericsson endlich wieder regelmässig in die Punkte fahren sollen.

Die Voraussetzungen dafür sind um Welten besser geworden – vor allem dank der Unterstützung von Ferrari, die insbesondere dank Titelsponsor Alfa Romeo sichtbar wird. Im Heck des C37 ist nun nicht mehr ein veralteter, sondern der aktuelle Motor eingebaut. Und Teamchef Frédéric Vasseur will mehr Mitarbeiter ins Boot holen. 420 sind es derzeit in Hinwil, 50 weitere sollen dazukommen.

(Video: Sauber Motorsport AG)

«Wir haben in den letzten Monaten viel Arbeit und Energie in den C37 gesteckt», wird Teamchef Frédéric Vasseur in einer Medienmitteilung zitiert. «Unser Ziel für die Saison 2018 ist klar: Wir müssen unseren Rückstand verkürzen und unsere Performance während der Saison stetig verbessern.» In der letzten Saison fuhr Sauber bisweilen abgeschlagen am Ende des Feldes und kam in der Konstrukteure-WM nicht über den letzten Rang hinaus. Mit dem C37 will das Team den Anschluss ans Mittelfeld wieder finden und regelmässig Punkte einfahren.

Eine andere Philosophie

Augenfällig am neuen Auto ist in erster Linie die neue Überrollstruktur «Halo» gleich über dem Cockpit, die den Kopf des Fahrers bei Unfällen schützen soll. Im Vergleich zu seinem Vorgänger verfügt der C37 aber auch über diverse aerodynamische Neuerungen, die nicht mit einer Reglementsänderung zusammenhängen. «Die Philosophie ist eine andere», sagt der Technische Direktor Jörg Zander. «Das aerodynamische Konzept hat sich signifikant geändert. Wir sind zuversichtlich, dass uns das neue Konzept mehr Möglichkeiten offeriert und uns so dabei hilft, Verbesserungen während der Saison erzielen zu können.»

Verschiedene neue Sponsoren

Der C37 erhielt aufgrund des neuen Titelsponsors ein anderes Farbkonzept. Statt blau sind die Grundfarben nun rot und weiss. Zu finden auf dem Auto sind überdies diverse neue Sponsorenaufkleber. Kurz bevor der Bolide präsentiert wurde, gab Sauber verschiedene neue Partnerschaften bekannt. Darunter eine mit einer Schweizer Luxusuhrenmarke, die zuvor schon den neuen Fahrer Charles Leclerc unterstützt hatte, und einem südamerikanischen Telekommunikationskonzern, der zur Telmex-Gruppe gehört, die vor einigen Jahren eng mit Sauber verbunden war.

Tests beginnen am Montag

Wie schnell das neue Auto ist, bleibt abzuwarten. Die ersten offiziellen Vorsaison-Tests beginnen am 26. Februar in Barcelona. Erstmals auf der Rennstrecke in Katalonien fahren wird der C37 aber bereits morgen Mittwoch anlässlich von Filmaufnahmen. Wirklich getestet werden kann dabei nicht – maximal dürfen die Teams an solchen Tagen 100 Kilometer zurücklegen, und dies nicht mit Rennreifen, sondern mit Demopneus.