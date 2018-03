Die Kolumbianerin Tatiana Calderon steigt im Formel-1-Team Sauber von der Entwicklungs- zur Testfahrerin auf. Die in drei Tagen 25 Jahre alt werdende Südamerikanerin ist auf die vergangene Saison hin zur Hinwiler Equipe gestossen.

An den Tätigkeiten wird sich durch die neue Rolle nichts ändern. Zur Hauptsache stehen für Calderon Trainings im Simulator und Coaching-Einheiten mit den Ingenieuren im Programm. Die Zusammenarbeit mit den Technikern verrichtet sie an der Basis in Hinwil und an mehreren Grand-Prix-Wochenenden an der Rennstrecke.

Rennmässig wird Tatiana Calderon wie in den beiden Jahren zuvor in der GP3-Serie im Einsatz stehen. (sda)