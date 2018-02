Mehrere tausend Franken Sachschaden: In Hinwil ist in der Nacht auf Donnerstag ein Auto in Flammen aufgegangen. Die Ursache wird untersucht. (Bild: Kantonspolizei Zürich)

Bei der Kantonspolizei Zürich ging in der Nacht auf Donnerstag gegen 3.30 Uhr die Meldung ein, ein Fahrzeug auf Höhe der Liegenschaft Bäretswilerstrasse 8 in Hinwil brenne. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehr Hinwil brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Am Auto entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken, wie die Kapo mitteilt. Verletzt wurde niemand.



Die genaue Brandursache sei zurzeit nicht geklärt und werde durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich untersucht. Personen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem erwähnten Ereignis machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich in Verbindung zu setzen unter der Telefonnummer 044 247 22 11. (zo)