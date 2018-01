Starker Auftakt ins neue Jahr für Remo Ackermann: Am Berchtoldschwinget in der Zürcher Saalsporthalle belegte der Steger den vierten Schlussrang. Bezwingen lassen musste er sich einzig vom späteren Sieger Armon Orlik, der im Schlussgang gegen Stefan Studinger nur zwei Minuten und fünf Sekunden benötigte, um seinen zweiten Sieg am Berchtoldschwinget zu holen.

Aus Oberländer Sicht überzeugte Nicola Funk auf dem sechsten Platz. Der junge Hinwiler erkämpfte sich mit vier Siegen und zwei Niederlagen ein sehr gutes Resultat. Eine Auszeichnung holte sich auch Christoph Odermatt (Bauma), der mit vier Siegen, einem Gestellten und einer Niederlage Achter wurde. Der Sternernberger Roman Schnurrenberger verpasste die Auszeichnung um einen Viertelpunkt. (spo)