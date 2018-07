Die CO 2 -Filteranlage von «Climeworks» auf der Kezo in Hinwil hat in letzter Zeit grosse Beachtung erlangt. Der Betreiber der Anlage gewinnt Kohlendioxid aus der Luft und verkauft es weiter. Um das Kohlendioxid für die Herstellung von Getränken zu nutzen, muss es in Reinform vorliegen.

Dieser Wissensaufbau ist aufwendig, da die Jungunternehmer aus Zürich eine neuartige Technologie für die CO 2 -Filterung einsetzen und somit neue Prozesse für die Gasanalyse notwendig sind. Der Klimafonds Stadtwerk Winterthur unterstützt diesen Wissensaufbau mit 100'000 Franken.

Firmen für Beratung

30'000 Franken erhält die Stiftung «KMU Clima». Die Stiftung aus Winterthur berät KMU darin, freiwillig CO 2 zu reduzieren. Was an CO 2 -Emissionen übrig bleibt, können die Unternehmen kompensieren: Die Stiftung führt ein eigenes Klimaschutzprojekt und forstet Brachland in Uruguay mit dort heimischen Pflanzen auf.

Der Klimafonds Stadtwerk Winterthur unterstützt die Stiftung darin, kleine und mittlere Unternehmen in der Region Winterthur für ihre CO 2 -Beratung zu gewinnen.

Neuartige Windturbine

Ebenfalls 30'000 Franken erhält der ZHAW-Spin-off «Zarawind». Das Start-up entwickelt eine neuartige Windturbine. Ein Ballon mit einem Windgenerator schwebt einige hundert Meter über dem Boden. Der so produzierte Windstrom kann über ein Kabel für eine autarke Energieversorgung, zum Beispiel in Berggebieten, genutzt werden. (zo)