Das Wetter spielte zum Auftakt der alpinen Rennen bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang nicht mit. Die Abfahrt der Männer musste wegen zu starken Windes verschoben werden.

Weil die Aussichten schlecht sind, wurde auch das Training für die Kombinationsabfahrt von morgen Montag abgesagt. Erster Alpin-Wettbewerb bei den Männern in Pyeongchang ist deshalb die Kombination vom Dienstag.

Die Abfahrt wird am Donnerstag nachgeholt. Der an jenem Tag vorgesehene Super-G wird auf den Freitag verlegt. Startzeit ist jeweils 3 Uhr MEZ. (sda/zo)

No men's downhill at @pyeongchang2018 today 😔 The wind is too strong in Jeongseon. The forecast is not looking good neither, so tomorrow's AC-DH training is cancelled and next one on the schedule will be the Alpine Combined on Tuesday.

— FIS Alpine (@fisalpine) February 10, 2018