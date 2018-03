Will nicht Bubiker Gemeindeschreiber bleiben, aber Grüninger Gemeindepräsident werden: Carlo Wiedmer. (Foto: André Gutzwiller)

Es hat die Geister geschieden: Carlo Wiedmer schloss nach der plötzlichen Demission des Bubiker Gemeindeschreibers Matthias Willener nicht aus, dessen Amt zu übernehmen. Gleichzeitig ist der SVP-Mann aber auch einziger Kandidat fürs Gemeindepräsidium in Grüningen. Diese mögliche Doppelfunktion kam nicht bei allen Grüningern gut an. Er selber sah indes Vorteile darin, wie er vor einigen Wochen sagte.

Nun gibt Wiedmer in einer Email bekannt, dass er sich nicht um den Posten als Bubiker Gemeindeschreiber bewerben wird. Er werde das interimistische Amt niederlegen, sobald ein neuer Schreiber gefunden worden ist und danach wieder als Bausekretär arbeiten. Spekulationen, wonach er beide Funktionen innehaben will, bezeichnet er in der Email als haltlos und unangebracht.