Leonardo Benazzi und Thomas Bodmer hissten die Wetterfahne in Löwenform.

Seit Dienstagabend ziert ein Löwe die Grüninger Stedtli Scheune. Das metallene Tier wurde am Landvogteimarkt in Grüningen hergestellt. Im vergangenen Oktober haben sich zwecks Mithilfe sogar Wandergesellen auf den Weg nach Grüningen gemacht. «Einer ist 700 Kilometer angereist, um dabei zu sein», sagte Gemeinderat und Kunstschmied Leonardo Benazzi damals.

Sie unterstützten die Schmiede bei der Herstellung der Windfahne, die sie der Gemeinde überreichen wollten. Ein Löwe, angelehnt an das Grüninger Wappentier, entstand dabei. Am Dienstag wurde der Löwe nun auf das Scheunendach hochgehievt und von Benazzi und Feuerwehrmann Thomas Bodmer in Anwesenheit des Grüninger Gemeinderates auf der Stedtli-Scheune gehisst.