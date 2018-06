Der VZO-Bus krachte in diese Fassade an der Stedtligasse 26 und 28 in Grüningen. Man musste erst die Statik des Hauses prüfen, bevor man den festgesteckten Bus wieder entfernen konnte. (Screenshot: Google Maps)

Wie die Kantonspolizei Zürich bestätigt, fuhr ein Bus der Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) am frühen Donnerstagabend in eine Hausmauer in der Stedtligass in der Grüninger Altstadt. Die Meldung erreichte die Polizei um 18.30 Uhr.

Gemäss Aussagen eines 20-Minuten-Leserreporters sei der Bus glücklicherweise fast leer gewesen. Der Chauffeur und eine Passagieren sind aber leicht verletzt worden.

Wie die Polizei erklärt, konnte der Bus nicht sofort von der Unfallstelle entfernt werden. Er beschädigte die Hausfassade eines Gebäudes, das unter Denkmalschutz steht. Man habe abwarten müssen, bis der Baustatiker sein Okay für die Entfernung des Fahrzeugs gegeben habe. Die Strasse wurde solange abgesperrt.