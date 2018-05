Die Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) haben im Jahr 2017 knapp 21,5 Millionen Fahrgäste befördert, schreiben sie in einer Medienmitteilung. Das ist ein Rekord für die VZO. Gegenüber dem Vorjahr wurden 3,2 Prozent beziehungsweise 660‘000 Fahrgäste mehr befördert. Auch das Wachstum hat sich damit im Vergleich mit 2016 verdoppelt, schreibt die VZO weiter. Zu dieser Steigerung hätten allen Teilgebieten der VZO in ähnlichem Umfang beigetragen.



In der Region Uster beförderten alle sieben Linien mehr Fahrgäste als im Vorjahr. In Wetzikon kam es derweil zu einer Nachfrageverschiebung: Auf der Linie 856 resultierte ein Rückgang der Fahrgäste von 5 Prozent. Dafür hat die Inbetriebnahme der Busspur zwischen Hinwil und Wetzikon wesentlich dazu beigetragen, dass die Linie 869 eine Zunahme von 8 Prozent verzeichnen konnte. Grund für die Verschiebung seinen die Baustellen, schreibt die VZO.

Weniger Wartungskosten



Im übrigen Oberland verzeichnete die Linie 880 ein überdurchschnittliches Wachstum und am rechten Seeufer steigerte sich die Nachfrage zwischen Feldmeilen und Männedorf ebenfalls. Auch die Nachtbuslinien und der Stadtbus Rapperswil-Jona verzeichnete eine Zunahme. Reduziert haben sich die Nutzerzahlen lediglich in Erlenbach und in Stäfa, so die VZO.



Infolge der Einführung neuer Busse im 2016 und 2017 seien zudem die Unterhaltskosten gegenüber dem Vorjahr um 800‘000 Franken gesunken, schreibt die VZO weiter. Zum einen erfordern die neuen Fahrzeuge deutlich weniger Unterhalt und zum anderen wurden die ausgemusterten, alten Busse nur noch minimal unterhalten. Auch habe der tiefe Dieselölpreis dazu beigetragen, dass die Kosten gesunken sind. Einen Teil der Einsparungen müssen die Verkehrsbetriebe im Kanton Zürich an den ZVV abtreten. Den VZO verbleibt noch ein Überschuss von CHF 173‘357, der vollständig den Reserven zugewiesen wird. Die Rechnung wurde von der Generalversammlung am 2. Mai bewilligt.