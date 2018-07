«Ich will mir gar nicht vorstellen, was da alles hätte passieren können», sagte Christian Mutschler, Wirt des Grüninger Gasthofs Bären einen Tag nach dem Busunfall im Stedtli. Am 22. Juni um 18.23 Uhr krachte ein Bus der Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) in ein denkmalgeschütztes Gebäude zwischen dem «Bären» und der Spitex. Es entstand ein «erheblicher Sachschaden» am Haus und am Bus, teilte Kantonspolizei mit.

Sowohl am Gebäude, als auch am Bus entstand ein erheblicher Sachschaden. (Bild: Leser-Reporter 20 Minuten)

«Der Bus fällt während ungefähr sechs Wochen aus», sagte Joe Schmid, Leiter Angebot und Markt bei den VZO. Sowohl der Buschauffeur, als auch ein weiblicher Fahrgast verletzten sich beim Unfall leicht und wurden zur Abklärung ins Spital gebracht.

Medizinisches Problem

Zweieinhalb Wochen nach dem Vorfall sagt die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage: «Gemäss dem jetzigen Stand der Abklärungen war ein medizinisches Problem Grund für den Unfall».

Der Fall liege nun bei der Staatsanwaltschaft, die schlussendlich über den Fall urteilen werde. Über die Details des medizinischen Problems gibt die Kantonspolizei keine Auskunft.