In einer 1.-August-Rede die klassischen «Schweizer Qualitäten» zu loben, ist nicht sehr originell. Trotzdem tut der SVP-Nationalrat Gregor Rutz an der Grüninger Bundesfeier genau das. Das Milizsystem, die direkte Demokratie, der Föderalismus: Das alles hebe die Schweiz positiv von anderen Ländern ab, sagt Rutz in seiner Rede.

Allerdings ist damit nicht genug. Nicht nur die klassischen Positivpunkte der Schweiz seien zu loben, sondern auch das, was man als die Kehrseite der Medaille bezeichnen könnte: die Langsamkeit, die Ineffizienz, die Unprofessionalität. Die Langsamkeit mache die Schweiz stark, denn sie führe dazu, dass «politische Entscheide gut überlegt und breit abgestützt sind.»

Kritik an «Aktivismus» der Parlamentarier

Kritisiert wird von Rutz in der Folge allerdings der «bedenkliche Aktivismus» des Parlaments und die dadurch bedingte grosse Zahl an neuen Gesetzen. Dies bedeute eine «Einschränkung unserer Freiheit». Politiker wollten das mit einer «immer komplexeren Zeit» rechtfertigen, sagt Rutz. Ihn konnten sie scheinbar nicht überzeugen. «Aber schauen sie einmal, was hier diskutiert wird», fährt er fort und nennt als Beispiel unter anderem ein Spuckverbot aus Gossau. Ob das in Zürich oder St. Gallen gemeint ist, wurde nicht erwähnt. Lustig sind das Spuckverbot und die weiteren Beispiele laut Rutz aber nicht: «Die Angelegenheit ist eigentlich sehr ernst.»

«Vergessen Sie nicht: Kein System schützt die Menschenrechte besser als unsere Verfassungsordnung» Gregor Rutz, SVP-Nationalrat

Die Kritik an der Gesetzesflut nutzt Rutz als elegante Überleitung, um noch etwas Werbung für die Selbstbestimmungsinitiative zu machen, die im November zur Abstimmung kommen wird: «Wer schützt Minderheiten besser als unser Land?» fragte er die Anwesenden. Und: «Wo gelten Menschenrechte und Freiheit mehr als in unserem Land?»

Die Schweiz hat einen «schlanken Staat»

Dass die Schweiz ineffizient sei, das stimme schlicht nicht, befindet Rutz in seiner Rede. Der Dezentralismus führe viel mehr dazu, dass «das Postulat des schlanken Staates in der Schweiz – trotz unzähliger ordnungspolitischer Fehlleistungen – ungleich besser verwirklicht worden ist.» Gefährdet werde das allerdings durch Harmonisierungsbestrebungen.

Das gleiche wie für die Ineffizienz gelte auch dafür, dass die Schweiz zu wenig professionell» sei. Es stimme nämlich nicht. «Das Milizsystem ist die Basis unserer Verfassungsordnung», sagt Rutz. Das Milizsystem bringe der Schweiz hohe Zuverlässigkeit, Berechenbarkeit und Kontinuität und das wiederum sei ein unschätzbarer Standortvorteil. «Vergessen Sie nicht: Kein System schützt die Menschenrechte besser als unsere Verfassungsordnung», so Rutz in seinem Fazit. Deshalb, so schliesst er seine Rede: «Bitte etwas mehr Selbstbewusstsein für das Erfolgsmodell Schweiz.»