«Kein schlechtes Gefühl, so viel ist sicher», schrieb Gilles Roulin bereits am Dienstag auf Facebook.

Jetzt hat der Grüninger das erste Abfahrtstraining an den Olympischen Spielen in Südkorea hinter sich und notierte: «Erste Beschnupperungsversuche mit der Olympiastrecke haben stattgefunden. Ich mag sie – ob es was Ernstes wird, werden wir in den nächsten Tagen erfahren. Ich freue mich darauf!»

Ein erstes Herantasten

Für ihn wie die meisten Athleten bedeutete der erster Start ein Herantasten an die Strecke.

Bei rund minus 20 Grad war Roulin als 36. der sechstbeste Schweizer. 2,47 Sekunden verlor der Oberländer auf den Trainingsschnellsten Manuel Osborne-Paradis. Allerdings beging der Kanadier wie viele andere Fahrer auch einen Torfehler im wenig aussagekräftigen Testlauf.

Als einzige Athleten von Swiss Ski schafften es Mauro Caviezel (3.) und Carlo Janka (8.) unter die Top-10.

Ein Quintett kämpft um drei Plätze

Für den 31-jährigen Janka, der es überhaupt nur dank der Medizinalklausel nach Pyeongchang schaffte, gelten aber sowieso spezielle Kriterien. Die Trainer erwarten gerade von ihm mehr in den Abfahrtstrainings, da er es ohne einen Weltcup-Nachweis in der laufenden Saison ins Olympia-Aufgebot schaffte.

Vom gesamten Schweizer Quintett ist einzig Beat Feuz gesetzt. Dieser ging das erste Training gewohnt gemächlich an. Der Topfavorit und Leader im Abfahrtsweltcup erreichte dem 15. Platz. Hinter Teamleader Feuz balgen sich Roulin, Janka, Caviezel, Patrick Küng und Marc Gisin um die restlichen drei Plätze.

Stand jetzt werden am Freitag zwei Startplätze vergeben, der dritte im Abschlusstraining am Samstag. Die Abfahrt findet in der Nacht auf Sonntag (3.00 Uhr Schweizer Zeit) statt.

Drei Tage vor dem olympischen Alpin-Auftakt präsentierte sich die Strecke im Jeongseon Alpine Center in einem perfekten Zustand. Grosse Schwierigkeiten und Schlüsselstellen weist der Kurs keine auf. Die Fahrer beschreiben ihn als nicht schwierig, aber knifflig. Gefragt sind Gefühl und eine gute Materialabstimmung. (zo/sda)